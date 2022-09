Normandie. Argent de poche en France : la région mauvaise élève

En plus de la rentrée scolaire, voilà une autre raison de faire grimacer les enfants manchois. L'entreprise Pixpay, qui distribue des cartes de paiement aux adolescents contrôlées par les parents via une application, a utilisé sa base de données de 100 000 utilisateurs pour déterminer dans quelle région l'argent de poche était le plus élevé, a révélé Le Parisien.

Si la Corse caracole en tête, avec en moyenne 50 € par mois et par enfant (de plus de 10 ans), la Normandie occupe la dernière place du classement - à égalité avec la Bretagne - avec 28 € mensuels. Au niveau national, la moyenne s'élève à 33 €, soit cinq euros de plus qu'en Normandie. Cette somme est tout de même en augmentation de deux euros sur toute la France, par rapport à 2021.

Les données de Pixpay montrent aussi que la distribution de l'argent de poche est souvent une tâche réservée aux mamans, qui s'en occupent dans 70 % des familles observées. Les papas ont quant à eux tendance à donner plus d'argent à leurs enfants, en moyenne 8 € supplémentaires.