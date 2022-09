Cherbourg-en-Cotentin. Ce qu'il faut savoir si vous devez vous rendre en mairie

Les horaires d'ouverture des mairies déléguées de Cherbourg-en-Cotentin sont modifiés avec la rentrée. Le mardi, les mairies déléguées d'Equeurdreville-Hainneville et de Querqueville sont ouvertes de 10 heures à 12 et de 13 h 30 à 18 heures. Cela change aussi le mardi pour les administrations à La Glacerie et Tourlaville. Le matin, elles sont ouvertes de 9 h 30 à 12 heures. L'après-midi, elles le sont de 13 h 30 à 17 heures, pour La Glacerie et 17 h 30 pour Tourlaville.

Ça change pour Cherbourg-Octeville, dont la mairie est ouverte le jeudi, de 10 h 30 à 17 heures. En parallèle, la mairie travaille sur la prise de rendez-vous en ligne et l'installation de deux nouvelles stations pour les titres d'identité.

Cela devrait être en place à la fin de l'année.