Rouen. Valérie Talbot, architecte, peintre, photographe, sort désormais un livre pour enfants

"J'aime l'esthétique par-dessus tout", lance d'emblée Valérie Talbot, la voix calme, posée, qui tranche avec sa vie à 100 à l'heure et son emploi du temps très chargé. Car cette passion, elle la décline dans tous les aspects de sa vie. À commencer par son métier d'architecte, depuis 20 ans, sur des équipements publics de la ville de Rouen : crèche, piscine, école, bibliothèque. "J'aime créer", indique celle qui achève à l'instant dix ans de travail sur le nouveau cinéma Omnia. Une activité de création, certes, mais aussi très rigoureuse et qui implique précisions, minutie et une forme de pression. Valérie l'admet d'ailleurs volontiers : "C'est dur archi, ça prend beaucoup de temps, je serais prête à lâcher", manière aussi de se consacrer pleinement à son autre vie d'artiste. Depuis qu'elle est étudiante, elle peint à ses heures perdue, à l'huile et à l'eau, et s'épanouit dans cette passion. "Quand je peins, c'est fantastique, je suis en lâcher-prise total, en connexion à l'univers", indique-t-elle, revendiquant dans cet art une certaine forme de spiritualité. Ses œuvres témoignent d'une recherche sur la matière dans un style difficile à définir. "Je peins l'invisible", indique-t-elle après quelques secondes de réflexion quand on lui demande de décrire sa patte. Depuis 2011, elle expose, à la Foire internationale d'art contemporain (FIAC) notamment, ou dans des galeries rouennaises. Quand elle ne travaille pas, elle peint. Quand elle ne peint pas, elle fait de la photo, et quand elle trouve encore une minute, elle fait du cidre dans la ferme de son père, dans le pays d'Auge.

Et puis, il y a eu ce projet de livre pour enfants : La Magie de la vie, avec en sous-titre, Pourquoi je suis là ?, aux éditions Persée. Elle le décrit comme un livre de développement personnel pour les petits, inspiré par ses propres enfants. "Si je mourais demain, c'est ce que j'ai à leur transmettre", décrit-elle pensive, comme avec l'impression du devoir accompli. On y retrouve son univers, quasi cosmique, qui laisse libre cours à l'imagination du lecteur. Et des conseils de vie, "en amour et pour que l'on arrive à se réaliser". Elle décline dans l'ouvrage très personnel les principes de vie qu'elle s'applique à elle-même au quotidien, comme la loi de l'attraction qui consiste à croire qu'il y a un lien entre nos pensées et la réalité. "Si vous programmez une excellente journée, ça va mieux !", assure-t-elle dans un sourire. Un livre sensible donc, spirituel aussi, à l'image de son auteure qui travaille déjà à un deuxième ouvrage qu'elle souhaite consacrer aux adolescents.