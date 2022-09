Granville. Prix de l'énergie : la piscine L'Hippocampe ferme ses portes

C'est une conséquence visible de la hausse des prix de l'énergie. Le centre aquatique L'Hippocampe à Granville ferme ses portes ce lundi 5 septembre, pour une durée indéterminée. Une fermeture "à cause de la crise énergétique", explique Vert Marine, qui gère l'équipement. Elle précise : "Les hausses du coût de l'énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd'hui de gérer les équipements de manière équilibrée économiquement et pérenne socialement, et ainsi de mener à bien nos missions de service public." Si le coût était répercuté sur le billet d'entrée du nageur, celui-ci triplerait. Vert Marine appelle les administrations, aussi bien locales que nationales, à prendre des décisions pour faire baisser les coûts.

Le centre aquatique rouvrira quand des "coûts d'exploitation rationnels" seront retrouvés.