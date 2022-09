Caen. L'inéLucTable rooftop, un lieu de ressource et de détente

Tapas, planches, cocktails. Depuis le mois de juin, le rooftop du restaurant L'inéLucTable de Luc-sur-Mer, sur le front de mer, séduit par la vue mais aussi par ses produits proposés. Tout l'été, les cinquante places en rooftop étaient très prisées. "Ce qui plaît beaucoup, c'est la planche iodée, avec cinq ou six produits de la mer : des fritures d'éperlans, de l'acra de morue ou encore de la rillette de saumon, souligne Olivier Wahl, le gérant. Ici, l'esprit c'est vraiment : à partager !" Selon la saison, le restaurant propose aussi des tapas différentes : "On est sur du tataki de bœuf en ce moment", précise-t-il. Côté boisson, le produit phare, c'est la piña colada.

Au mois de septembre, le rooftop sera accessible le jeudi, le vendredi et le samedi, à partir de 17 h 30, "jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monde", annonce le gérant, avec le sourire. Succès oblige, L'inéLucTable, qui peut aussi accueillir jusqu'à cent personnes en rez-de-chaussée, réfléchit à proposer un brunch le samedi et le dimanche. Affaire à suivre pour L'inéLucTable, que l'on n'arrête pas de voir grandir.