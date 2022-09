Football (Ligue 2). Avant HAC-SMC : "Nous avons beaucoup de raisons d'être performants", estime Luka Elsner

"Oui, c'est un match que l'on coche sur le calendrier en début de saison", concède Luka Elsner, entraîneur du Havre Athletic Club, à la veille du derby face au Stade Malherbe Caen, vendredi 2 septembre. Même s'il a regardé la précédente confrontation entre les deux meilleurs ennemis du foot normand (défaite du HAC à domicile 4 à 2), il écarte la notion de revanche : "Ceux qui l'ont vécu ont ce sentiment-là comme un petit surplus d'énergie, mais je ne pense pas que ce soit notre moteur principal."

"Alimenter la petite étincelle"

qui a pris avec les supporters

Le carburant du HAC, ce sera plutôt la possible troisième victoire, face à un leader qui ne le devance que de trois petits points au classement. Luka Elsner voudrait "garder la dynamique et surtout alimenter la petite étincelle qui a pris avec nos supporters. On a envie que les gens restent. Il y a beaucoup de raisons d'être performants et de ne pas trop s'attacher au résultat précédent".

Le combat ne sera pas simple, face à une équipe malherbiste "puissante", "bien organisée", qui maintient l'adversaire sous tension en "plaçant beaucoup de ballons dans la surface de réparation". La réussite passera par "un gros rythme de mouvements du ballon", "beaucoup de simplicité dans les actions" et de la densité en phase défensive. Après un nul encourageant face à Amiens samedi (1-1) et une victoire à Laval mardi (1-3), le coach attend de ses joueurs un même état d'esprit, "avec un petit supplément d'âme".