À découvrir. Les meilleurs spas de l'agglomération rouennaise

Pour se détendre et déconnecter quelques heures de la réalité, les spas sont des lieux très prisés. Grâce aux offres qu'ils proposent, l'évasion est garantie. Massage, hammam, piscine ou sauna, quelles que soient vos préférences, ces temps calmes permettent de se ressourcer.

Trois lieux de détentes rouennais

La rédaction de Tendance Ouest a sélectionné trois établissements à découvrir pour passer un moment agréable. Le centre-ville de Rouen est doté de plusieurs spas renommés. Parmi eux, celui de l'Hôtel de Bourgtheroulde : Le spa du drap d'or. Il dispose d'une piscine, d'un hammam, d'un sauna et de cabines de soin du visage et du corps. Sur les quais de Rouen, Zeïn Rouen est spécialiste des hammams traditionnels à l'eucalyptus, au savon noir Beldi et aux huiles précieuses orientales. Soins du visage, du corps, massage, gommage et épilations sont aussi proposés. Au Mesnil-Esnard aussi L'institut aquavital se démarque avec son jacuzzi, sa salle de massage ou de soins du visage, son hammam et ses douches italiennes.