Place du commerce. Les ouvertures s'enchaînent à Caen

Ces trois nouveaux commerces ont tous deux points communs. Ils sont tous situés à Caen et il s'agit d'une toute première ouverture pour chacun d'eux.

Optique, escalade et chocolaterie

"Ronan et moi-même avons fait nos études ensemble et l'idée de créer notre propre boutique est venue naturellement", explique Mathieu Coudray, l'un des gérants du magasin d'optique, Calypso. "Nous tenions à ce que notre magasin soit le plus écoresponsable possible", ajoute Ronan Jamard. On peut dire qu'ils y sont parvenus car tout ici est respectueux de l'environnement aussi bien pour les modèles de lunettes que dans le choix des matériaux pour la boutique. Dorothée Collet, responsable de la boutique D'Bloquer, spécialisée dans le matériel d'escalade prône la même chose. "J'ai fait toute la décoration et l'agencement de mon magasin à partir de matériaux de récupération." Enfin c'est une première aventure dans le commerce pour Hélène Malhuret qui vient d'ouvrir sa chocolaterie-salon de thé, Mademoiselle Hel, située 68 rue d'auge à Caen.