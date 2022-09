Bretteville-sur-Odon. A Caen, faire du yoga en famille, c'est possible avec Les p'tits yogis !

Une fois par mois, à la maison de quartier de Venoix, Noémie Le Fort propose des cours de yoga en famille. L'animatrice, coach de yoga, permet aux pratiquants de travailler le mouvement grâce à une vision ludique du yoga : "On va passer par des temps d'échauffement, des postures simples, qui se font à deux ou à trois", précise la professeure. L'activité est accessible à partir de l'âge de trois ans.

A côté de ces cours, la coach propose aussi une activité plus adaptée aux âges des pratiquants. L'objectif de ces cours de yoga plus traditionnels est de retrouver le contact et de la proximité physique dans ses activités. Et dans le même temps, de proposer une activité complète de découverte de son corps, à un niveau adapté.