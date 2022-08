Manche. Douze jeunes sapeurs-pompiers diplômés

Ils posent fièrement avec leur tout nouveau diplôme. Douze jeunes de la Manche viennent de recevoir, mardi 30 août, leur diplôme national de jeunes sapeurs-pompiers. Ils ont passé les lundi 29 et mardi 30 août les différentes épreuves : théoriques, pratiques et sportives. Ces jeunes d'environ 16 ans viennent de six sections de jeunes sapeurs-pompiers de la Manche (Cherbourg-en-Cotentin, Vallée de la Vire, Soulles et Sienne, Clos Normand, Bréhal, et Agon).

Entre 12 et 16 ans, ils se forment avant de passer leur brevet. Sur les douze candidats, dix souhaitent s'engager comme sapeur-pompier volontaire. En 2022, il y avait 282 jeunes sapeurs-pompiers dans le département, issus de 16 sections.