Bricquebec-en-Cotentin. Une trentaine de personnes contrôlées lors d'un rodéo urbain, quatre véhicules saisis

Les gendarmes de la Manche sont intervenus pour des rodéos urbains, dimanche 21 août dans l'après-midi, à Bricquebec. Ils ont d'abord été alertés par des bruits de moteur assez puissants, des vrombissements. Ils ont alors constaté que plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées sur la route, où pouvaient toujours rouler les voitures, et faisaient des acrobaties de type roue arrière et roulaient trop vite sur leurs deux-roues, des motocyclettes et des cyclomoteurs. Au total, 19 gendarmes ont été mobilisés pour aller arrêter le rodéo : 32 personnes ont été contrôlées, 10 contraventions ont été distribuées et les gendarmes ont ouvert une procédure judiciaire pour "participation à un rodéo en réunion ". Quatre deux-roues ont été saisis.