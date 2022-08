Le Havre. Avant le Fise 2022, ça s'entraîne dur sur le skatepark

"J'y suis tous les jours, dès 8 heures du matin quand je peux." Sur le skatepark du Havre, Soan Marais est l'un des nombreux riders qui se préparent à la prochaine tournée Festival international des sports extrêmes (Fise) Xperience Series, qui a lieu cet été dans la cité océane. "L'année dernière je suis allé jusqu'en finale mais je n'ai pas pu monter sur le podium" regrette le skateur, avide de revanche.

Un peu plus loin, Nayan Gosset, âgé de 16 ans, s'entraîne lui aussi avec plusieurs copains adeptes de la trottinette freestyle. Vainqueur dans la catégorie Junior en 2019, il franchit un cap cette année en accédant à la catégorie Amateurs. Whip, barspin, kickless, 360… Il va devoir enchaîner les "tricks" (figures) lors de plusieurs manches, appelées "runs" dans le milieu. "Tu as le skatepark pour toi tout seul pendant 45 secondes et tu es le centre de l'attention, c'est une belle expérience", relate le rider.

Le public en nombre

Les pratiquants sont notés sur différents critères : "il faut faire le plus de figures ou alors avoir le plus de style, le plus de hauteur", explique Kyllian Vosluisant, âgé de 14 ans, en catégorie Junior. À ses côtés, Raphaël Martin s'est inscrit "pour le fun, pour l'expérience". Ce novice, qui pratique depuis un an seulement, se dit un brin intimidé par le public. Et Nayan de le rassurer : "au départ je ne voulais pas le faire car il y a beaucoup de monde autour, mais après le run la pression redescend !"

Le Fise se déroule du vendredi 26 au dimanche 28 août sur le skatepark de la plage et des modules installés pour l'occasion. La compétition est ouverte au public.