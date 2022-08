Football. Yohann Thuram, une recrue d'expérience pour QRM 

Son nom de famille évoque bien des choses dans le monde du football, pourtant, le nouveau gardien de Quevilly Rouen Métropole insiste, "moi c'est Yohann et pas Lilian". Le cousin du champion du monde 1998 a voulu écrire sa propre histoire, mais cela ne l'empêche pas d'être fier de ce nom, Thuram, malgré la pression que cela suppose parfois. En s'engageant pour une saison avec QRM, le gardien de 33 ans fait son grand retour en Normandie après 46 sélections au club du HAC entre 2016 et 2019. Il rejoint ainsi son ancien coéquipier du Havre, Alexandre Bonnet, et débute la saison avec une titularisation très rapide à l'extérieur.

Vous avez joué dès le deuxième match de championnat en remplacement de Nicolas Lemaître face au Paris FC :

comment s'est fait ce premier contact avec le terrain ?

J'ai signé le mardi 2 août et le samedi 6 août, j'étais titulaire, ça a été rapide. Nico (Nicolas Lemaître, N.D.L.R.) avait ressenti une petite douleur musculaire et le club n'a pas voulu prendre de risque. Ils m'ont mis dans de bonnes dispositions pour que je puisse disputer ce match. Le plaisir était là, malheureusement, on n'a pas su rapporter des points de ce match-là (QRM s'est incliné 2 à 1 face au Paris FC, N.D.L.R.). Mais c'est clair que quand vous rencontrez des clubs prétendants à la montée, c'est d'autant plus excitant à jouer. Ce retour en Normandie, ça fait plaisir, j'ai connu de belles années au Havre et j'espère en vivre avec mon nouveau club, en tout cas je vais tout faire pour.

Vous avez eu peu de temps de jeu sur

les deux saisons précédentes, quel rôle espérez-vous jouer cette année ?

L'objectif, c'est d'apporter mon expérience au club et au groupe en toute humilité et être le plus performant possible lorsque l'on fera appel à moi. À partir du moment où vous l'êtes un peu moins, et comme il y a de la concurrence, alors d'autres personnes peuvent prendre votre place, c'est ce qui s'est passé pour moi dans le passé. Mais je n'ai aucun regret, j'ai toujours fait les choses à 1 000 %. Jusqu'à maintenant, ça se passe très bien à QRM, il y a un groupe de qualité, il va falloir mettre tous les ingrédients pour être constant. Maintenant, il y a un gardien qui est en place (Nicolas Lemaître, N.D.L.R.), qui a fait un bon début de championnat, mon objectif, c'est de pouvoir pousser la team des gardiens de but. Et puis, à mon âge, l'idée c'est surtout de prendre un maximum de plaisir.

Quels objectifs s'est fixés le club

cette année ?

C'est le maintien, il ne faut pas se voiler la face. D'autant que cette année, il y a quatre clubs qui descendent, donc ce sera encore plus compliqué. En plus, je pense que dans le championnat cette année, le niveau est encore plus élevé avec des équipes comme Bordeaux ou Saint-Etienne.

Vous le dites, représenter la famille Thuram, c'est une fierté : quelle relation entretenez-vous avec votre cousin

Lilian Thuram ?

J'ai une très bonne relation avec Lilian, je l'ai parfois au téléphone. C'est la famille, on est tous les deux de la Guadeloupe, donc forcément, on a plein de choses à se dire. Ensuite, professionnellement, ça a été un peu dur au tout début, puisque Lilian et moi, on a été formés à Monaco et on a eu à peu près les mêmes formateurs. Mais cela reste une immense fierté de porter ce nom.