Bonne table à Rouen. Une nouvelle adresse pour le chef Eric Autin

Ouvert depuis juillet à Rouen, le restaurant L'incontournable est installé en plein cœur de la place du Vieux-Marché. Après l'ouverture de sa première adresse, Rest' Authentique en 2014 à Quincampoix, le chef a décidé de venir à Rouen. "Je souhaitais proposer une gastronomie décomplexée et gourmande", affirme Eric Autin. L'ambiance est chaleureuse. Des touches de vert, d'orange et de bois composent le décor. Les tables et les supports des couverts en bois apportent du cachet à la salle et offrent un beau contraste avec les fauteuils imprimés et modernes.

"Une cuisine créative"

Avec l'ouverture de L'incontournable, le chef garde pourtant ses valeurs culinaires déjà présentes à Rest'Authentique. "Dans les deux adresses, c'est toujours la même identité. Je souhaite proposer une cuisine créative, raffinée, une gastronomie décomplexée et gourmande." Le chef privilégie les produits locaux ou régionaux et de saison dans ses plats. Ce qui compte pour lui, "c'est que le produit soit respecté, comme la cuisson, l'assaisonnement et les alliances de saveurs. Qu'il y ait quelque chose qui se passe en bouche". De l'entrée au dessert, tous les mets sont préparés par la maison, sur place. Deux entrées, deux plats et deux desserts au choix sont à la carte. Pour la formule déjeuner entrée plat dessert, il faudra débourser 29 euros, la formule plat dessert, 25 euros et le plat, 17 euros.

Lors de ma venue, j'opte pour la formule plat dessert et jette mon dévolu sur un classique : la poire de bœuf grillée au barbecue, purée de pois chiche, purée de cresson, pickles de radis, accompagnée de frites maison croustillantes. Les saveurs sont maîtrisées et la cuisson, respectée. En dessert, la pavlova melon fraise et sorbet Yuzu allie fraîcheur et rondeur en bouche. Un très bon équilibre, mêlant croquant et fondant pour finir le repas sur une note sucrée. Une adresse gourmande et prometteuse, à tester absolument !

Pratique. 1 rue de la Pie à Rouen. Tel. 02 35 88 21 68.