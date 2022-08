Manche. Sécheresse : la préfecture passe aux sanctions

Les contrôles du bon respect des restrictions d'eau vont se durcir dans la Manche, alors que lavage des voitures, arrosage, irrigation, remplissage des piscines ou plans d'eau sont interdits. Depuis jeudi 11 août, date de début des contrôles, trois procédures judiciaires ont été ouvertes, une première pour des travaux non autorisés sur un plan d'eau, allant à l'encontre de l'arrêté anti-sécheresse et constituant un non-respect de la loi sur l'eau, et les deux autres envers des agriculteurs qui n'ont pas respecté les horaires autorisés d'irrigation.

Par ailleurs, l'Office français de la biodiversité annonce des contrôles des mares de gabion, alors que la chasse au gibier d'eau ouvre ce dimanche 21 août.

Maintenant fini la pédagogie, place à la douloureuse : 1 500 € d'amende.