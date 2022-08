Rouen. Des bonapartistes célèbrent le retour de la statue de Napoléon

Plusieurs sympathisants bonapartistes se sont donné rendez-vous ce lundi 15 août à 10 h 30 devant la statue équestre de Napoléon, fraîchement réhabilitée, à l'appel de plusieurs associations et parti politique, à l'occasion de la date d'anniversaire de Napoléon Bonaparte.

Sont venus, notamment, les représentants et partisans de l'Appel au Peuple, un parti politique de droite souverainiste fondé en 2021 par Thierry Choffat et David Saforcada, lui-même présent ce lundi 15 août. Joachim Murat, 8e prince Murat descendant de Joachim Murat et de Caroline Bonaparte, et arrière-arrière-petit-neveu de l'empereur Napoléon Ier, avait fait le déplacement également pour découvrir la rénovation de la statue rouennaise.

Le monument a fait l'objet d'une retouche pendant presque un an aux ateliers de la Fonderie Coubertin dans les Yvelines en région parisienne après la découverte d'une fissure sur l'une des pattes postérieures du cheval en 2020.

Son possible déplacement, évoqué un temps par la mairie et proposé aux habitants de Rouen sous forme de consultation publique, avait fait l'objet d'une vive polémique.