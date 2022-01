Une rentrée pleine d’énergie

Œufs au plat déguisés



Pour 6 personnes

Préparation : 10 mn





6 oreillons d’abricots au sirop (1 boîte)

6 petits suisses de 30 g

6 cuillerées à soupe de crème fraîche

6 cuillerées à soupe de sucre en poudre

1 sachet de sucre vanillé

1 carré de chocolat noir



Bien égoutter les oreillons d’abricots.

Dans un saladier, mettre les petits suisses, la crème fraîche et le sucre en poudre.

Bien délayer jusqu’à complète dissolution du sucre et obtention d’un mélange à la fois crémeux et homogène.



Pour servir, répartir cette crème dans 6 petits plats individuels, genre poêlon, en lissant bien avec le dos de la cuillère.

Au centre de chacun d’eux, c’est-à-dire au milieu de chaque “blanc d’œuf”, disposer un oreillon d’abricot, côté bombé vers le haut, pour simuler les jaunes des œufs au plat.

Pour parfaire l’imitation et simuler le sel et le poivre, saupoudrez chaque œuf au plat d’un peu de sucre.