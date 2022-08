[Photos] Calvados. À Cap Orne, on peut dormir sur un filet de catamaran

Les cyclotouristes ne peuvent pas le rater. Situé à 45 minutes de Caen et à 1h30 de Clécy à vélo, le centre de loisirs Cap Orne fait revivre le pont du Coudray, à Amayé-sur-Orne.

Le vélorail fait son retour

C'est ici que de nombreux vélorails circulaient sur les lignes de chemin de fer avant que tout ne s'arrête en 2018. Alors, Tess Duprat, co-gérante a voulu relancer une activité à laquelle tenaient les habitués. Depuis samedi 6 août, le vélorail renaît, pour un parcours de 4,2 km (1h30) jusqu'à la chapelle Saint-Anne. Trois départs par jour sont prévus à 10h30, 13h30 et 15h30.

Tess Duprat, co-gérante du centre de loisirs Cap'Orne, relance le vélorail sur la voie verte entre Caen et Clécy.

Notre reportage à Cap'Orne Impossible de lire le son.

Quatre lodges insolites

En parallèle, Cap Orne fait de la location de canoé-kayak, paddles et pédalos mais aussi de vélos cargos et électriques, de trottinettes électriques et de segway. Et pour les vacanciers qui veulent en profiter plusieurs jours, il est possible de passer une ou plusieurs nuits dans l'une des quatre lodges insolites, chacune ayant sa spécificité. "L'Étoilé permet de dormir sous les étoiles" grâce à un toit en baies vitrées, explique Tess.

A l'abri des regards, le lodge tropical propose un brasero au milieu de sa terrasse.

"Dans Le Nichoir et la Cabane, on retrouve des grands filets de catamaran en hauteur, pour dormir ou lire et dans le Tropical, il y a un côté exotique avec un brasero au milieu de la terrasse." De 6 à 8 personnes, il faut compter entre 150 et 250€ la nuit en pleine saison.