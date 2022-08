Manche/Calvados. Interdiction d'approcher les phoques dans la baie de Vey

Laissez les phoques veau marin de la baie des Veys à l'angle de la Manche et du Calvados tranquilles. C'est la demande du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Il y vit une colonie d'environ 180 individus dénombrés avec une trentaine de naissances annuelles. Cette espèce est protégée et on peut prendre une amende pour l'avoir dérangé. On est en pleine période de naissance, d'allaitement et de mue et donc si les mères fuient, les petits ne peuvent pas suivre et meurent. On peut les observer mais c'est discrètement, à au moins 300 m. Si un phoque, un dauphin ou tout autre mammifère marin est échoué sur une plage, il faut appeler le réseau national d'échouages à l'Observatoire PELAGIS au 05 46 44 99 10.