Manche. Elle travaille pour la préfecture en mai et n'est toujours par payée

Lors des élections présidentielle et législatives, 240 personnes en recherche d'emploi ont fait de la mise sous pli des programmes électoraux entre fin mars et mai. Au total, environ deux semaines et demie de travail pour un salaire approximatif de 700 €. Sauf que ces employés n'ont toujours pas été payés par l'État. Patricia Néel en fait partie. Elle savait qu'il y aurait un délai, mais pas si long. "Là, on nous dit que ça ne sera peut-être pas avant fin septembre. Tellement en colère, un peu énervée quand même, oui", témoigne-t-elle. "Je suis demandeur d'emploi, on a besoin de s'aérer aussi la tête. J'avais prévu de partir en vacances un petit peu avec mon fils. Chose que j'ai été obligée d'annuler. Tout. Je devais faire des frais sur ma voiture. J'ai annulé aussi mon garage. J'ai l'impression qu'on nous promène." Elle craint de ne pas être payée avant décembre pour son travail lors des législatives, et redoute qu'un nouveau budget soit engagé et donc de ne pas être payée du tout.

Côté préfecture, les services de l'État reconnaissent un excellent travail fait pour les élections et assurent que le paiement a bien été demandé, mais que le service en charge du paiement n'est pas dans le département. Il fait face à un afflux de demandes, car la Manche n'est pas la seule préfecture à avoir fait appel à des demandeurs d'emploi et des fonctionnaires pour la mise sous pli.

La préfecture affirme que tout est mis en œuvre pour réduire ces délais.