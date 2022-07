Le Mesnil-sous-Jumièges. Trois enfants sauvés de la noyade à la base de loisirs

Trois enfants âgés de 5, 6 et 9 ans ont échappé de peu à la noyade sur la base de loisirs de Jumièges – Le Mesnil, samedi 30 juillet. Selon le service départemental d'Incendie et de Secours de la Seine-Maritime, "en jouant ensemble, un des enfants a commencé à se noyer et a entraîné les deux autres". Le premier, conscient à l'arrivée des secours, avait seulement avalé de l'eau, tandis que les deux autres "ont été récupérés par les surveillants de plage en arrêt cardiorespiratoire". Ces derniers ont pu reprendre conscience grâce aux surveillants, qui ont procédé à des massages cardiaques.

Finalement, les trois enfants ont été évacués au centre hospitalier universitaire de Rouen pour surveillance.

Quant aux parents, présents sur place, ils ont été entendus par la gendarmerie. En tout, 14 sapeurs-pompiers ont été mobilisés ainsi qu'une équipe des Structures mobiles d'urgence et de réanimation (Smur).