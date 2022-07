Le Havre. Festival Moz'aïque, ce qui vous attend ce week-end

Le festival Moz'aïque a ouvert ses portes jeudi 21 juillet aux Jardins suspendus du Havre. Le week-end s'annonce particulièrement chargé. On fait le point.

Samedi, il y a un concert à ne pas manquer, surtout si vous avez des enfants. C'est celui d'Aledebert à 11 heures. C'est la star des plus jeunes. Il présente le quatrième volet de ses Enfantillages. Le samedi soir sera rythmé par quatre concerts, la soul d'Izo Fitzroy, le blues de Natalia M. King, le funk cubain de Cimafunk et le folk-electro du groupe Le Mange Bal.

Dimanche, Moz'aïque vous propose de passer la journée aux Jardins suspendus. De 11 heures à 18 heures ce sera le Café Musique. Les concerts vont s'enchaîner dans une ambiance plus intimiste. Le public pourra profiter des pelouses ou chaises longues avec la possibilité de se désaltérer, de manger ou de pique-niquer. La grande scène rouvrira à 19 heures pour quatre concerts : le duo franco camerounais Celia Kameni et Alfio Origlio, l'afropop du sénégalais Lass, le reggae de Groundation et le folk-electro du groupe Le Mange Bal.