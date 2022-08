Port-Jérôme-sur-Seine. Tout un été de street art dans la ville

Pour son édition 2022 de Tout un été, la Ville de Port-Jérôme-sur-Seine propose de découvrir l'univers coloré du street art. Depuis avril, huit artistes ont investi l'espace public pour réaliser des œuvres libres et certaines réalisées avec les enfants de la commune.

Œuvres colorées

Ce sont des artistes émergents et de renom qui ont animé la ville : Jace, Daco, Teuthis, Corbo, Sprayvisions Graffiti, Key-ArT, Mascarade et Sébastien Véniat. Ils ont en commun de proposer des œuvres colorées. Mascarade, le Havrais, a découvert la peinture adolescent. "C'est devenu obsessionnel. Je voulais mettre de la couleur et de la poésie dans la rue." C'est l'esprit général de tous ces artistes. Au total, 15 œuvres sont réparties dans toute la ville de Notre-Dame-de-Gravenchon et cinq dans les communes déléguées de Touffreville-la-Câble, Auberville-la-Campagne et Triquerville.

Programme sur notre-dame-de-gravenchon.fr