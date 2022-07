Granville. Un plaisancier meurt à bord d'un voilier au mouillage 

Le CROSS Jobourg a été alerté en début de journée ce samedi 16 juillet 2022 qu'un skipper avait fait un malaise à bord d'un voilier au mouillage au sud de Port-Marie dans l'archipel de Chausey. D'importants moyens sont déployés pour lui venir en aide, notamment le canot semi-rigide Père Delaby de la SNSM de Chausey, sur lequel embarquent deux pompiers du poste de secours de l'île. "Le patrouilleur des affaires maritimes PM 43 Jeanne Barret, au mouillage dans le secteur, propose son concours et met à l'eau une embarcation rapide avec du matériel médical à bord", précise la préfecture maritime de la Manche. Arrivés sur place, les secours indiquent que la victime a fait un malaise cardio-respiratoire. Le Samu de coordination médicale maritime (SCMM) et le CROSS viennent alors en renfort, ainsi que l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile et une équipe du SMUR Maritime de Granville. Deux autres personnes se trouvaient à bord du voilier.

Toutes deux sont conduites à bord de la Jeanne Barret et ramenées sur le continent.

"En attendant l'arrivée de l'équipe d'urgentistes, le CROSS Jobourg diffuse un message PAN demandant le concours d'un médecin. Un plaisancier, médecin à la retraite, au mouillage à proximité, propose son assistance. Il est récupéré et transbordé par la SNS 719", poursuit la préfecture maritime de la Manche. Malgré l'important dispositif déployé et les soins reçus, le plaisancier est déclaré mort par l'équipe du SMUR.