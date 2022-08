À découvrir. Une virée romanesque entre Etretat et Fécamp

La ville portuaire de Fécamp est une destination inévitable avec son port de pêche et de plaisance. Le musée des pêcheries retrace la vie des pêcheurs fécampois, les Terre-neuvas, et offre une vue époustouflante sur la plage depuis le belvédère. Enfin, le palais Bénédictine permet de découvrir la fabrication de la fameuse liqueur normande.

À 16 km en voiture, Etretat, ville prisée des touristes et des peintres, est l'une des stations balnéaires les plus célèbres de Normandie. Connue pour ses falaises et son aiguille creuse, Etretat est le point de départ de l'itinéraire du week-end. La beauté des paysages se découvre à pied avec les chemins de randonnée présents sur les falaises. Pour longer ces monuments de craie autrement, le paddle est l'activité parfaite. La ville est aussi bercée par la littérature avec l'ancienne maison de villégiature de Maurice Leblanc, père du fameux gentleman cambrioleur. Le clos Arsène Lupin et ses jardins se trouvent au 15, rue Guy de Maupassant. La plage de galets est un spot agréable pour se détendre et déguster une glace.