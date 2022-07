Normandie. Variole du singe : la vaccination ouverte pour le public à risque

Selon l'Agence régionale de santé de Normandie, une vaccination préventive peut être proposée aux groupes de personnes les plus exposés au virus de la variole du singe dans la région depuis lundi 11 juillet. Sont concernées toutes les personnes qui ont eu un contact à risque avec une personne malade mais aussi les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes transsexuels, dans les deux cas, multipartenaires, ainsi que les personnes en situation de prostitution et les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle.

La vaccination, dont le schéma comprend deux doses à 28 jours d'intervalle, peut aussi être envisagée au cas par cas pour les professionnels de santé amenés à prendre en charge les personnes malades.

Six établissements chargés de la vaccination en Normandie

Des créneaux de vaccination sont possibles sur rendez-vous au Centre de prévention des maladies infectieuses à Caen, au Centre hospitalier Eure Seine à Évreux, à l'Institut Interrégional pour la Santé de Cherbourg et d'Alençon, au CHU de Rouen ainsi qu'au sein du Groupe Hospitalier du Havre.

Selon Santé Publique France au moins 11 cas ont été confirmés en Normandie. Le virus de la variole du singe est transmissible par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d'une personne malade, ainsi que par les gouttelettes (salive, éternuements, postillons…), par exemple lors de rapports sexuels, avec ou sans pénétration.

Par ailleurs, le ministère de la Santé et de la Prévention a annoncé l'activation, à partir de mercredi 13 juillet, d'une plateforme téléphonique d'information gratuite dédiée intitulé Monkeypox Info service au 0801 90 80 69