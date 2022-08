Expérience. Le parapente pour découvrir la Manche vue du ciel

"On ressent comme une sensation unique, de planer comme les oiseaux", assure d'entrée de jeu Léo Hamard, moniteur qui propose des baptêmes de parapente pour l'entreprise Parapente en Baie. Et d'ajouter : "On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner." Il propose plusieurs formules, avec des niveaux de prix différents, pour des durées de vols différentes aussi. Cela va de 15 minutes pour 70 € à 25 minutes pour 150 €. Un tarif qui permet de voir, au choix, trois sites : soit Champeaux, avec un point de vue unique sur le Mont-Saint-Michel, soit Carolles avec un survol de la Valée du Lude et de la Cabane Vauban, soit Granville et notamment le jardin Christian Dior. Il est possible d'obtenir la vidéo de son vol. Léo Hamard est un passionné de parapente grâce à son père et dont il a fait son métier. Breveté moniteur depuis 2015, il a aussi participé à des championnats de France et du monde.

Pratique. Tél. 06 26 08 84 44 ou 09 71 46 47 72 Mél. parapenteenbaie@gmail.com. Site : parapenteenbaie.fr.