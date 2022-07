Honfleur. Une balade en bateau dans l'estuaire de la seine

Le bateau "Aventura" vous emmène pour une visite d'1 h 30 le long de l'estuaire de la Seine, jusqu'au Pont de Normandie. Sur le chemin, vous croiserez d'imposants navires de commerce et verrez les ports de Honfleur et du Havre. En passant devant la réserve naturelle, vous verrez peut-être des chevaux sauvages ou des phoques. La balade est accompagnée d'explications de ce qui vous entoure. Le capitaine de l'Aventura vous racontera l'histoire de l'estuaire, du Pont de Normandie et de la ville de Honfleur. Vous aurez même le droit à bord à un rafraîchissement.

Pratique. Départ du Quai des passagers à Honfleur à 11 h 30, 14 h 30 ou 16 h 30 tous les jours. Tarifs : 14 €/adulte et 8 €/enfant.