Votre horoscope signe par signe du dimanche 3 juillet

Bélier

Du côté de l'amour, vous aurez toutes les chances de maintenir de bonnes relations familiales, même à distance.

Taureau

Le simple fait de fermer les yeux permet une régénération et une recharge rapide des énergies vitales. Pensez-y !

Gémeaux

il va falloir apprendre à relativiser certaines situations pour ne pas subir une pression trop forte.

Cancer

Aujourd'hui, vous ferez passer votre vie affective au premier plan et votre moitié se réjouira de ce regain d'attention.

Lion

Vous avez l'art de temporiser et de rétablir la communication en chassant les malentendus. Vous serez un vrai médiateur pour votre entourage.

Vierge

Bon moral mais Attention au stress. Vous serez trop tendu et risquez de vous blesser bêtement.

Balance

Plus vous osez être vous-même, plus on vous aime. Alors laissez libre cours à votre énergie et laissez parler votre personnalité.

Scorpion

Evitez d'écouter les mauvaises langues qui ont toujours quelque chose à dire et vous passerez une bonne journée.

Sagittaire

Prenez conscience de la puissance de votre charisme. Vous êtes un moteur pour les autres !

Capricorne

Ne repoussez plus une décision importante. L'incertitude est pire qu'un mauvais choix.

Verseau

Vous vous sentirez en bonne forme physique, ce qui ne manquera pas d'exercer un excellent effet sur votre moral.

Poissons

Quelle que soit votre situation, vous aurez la possibilité de consolider grandement des liens affectifs déjà existants.