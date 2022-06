Port-en-Bessin-Huppain. Sept personnes blessées dans un feu d'habitation

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin, peu avant 4 h 30, pour un feu d'habitation à Port-en-Bessin. L'incendie a entièrement détruit une maison et endommagé quatre situées à côté. "Quinze domiciles ont été électriquement sécurisés", précisent les soldats du feu. Sept personnes ont été légèrement blessées à la suite du sinistre. Six d'entre elles ont été conduites à l'hôpital de Bayeux pour des brûlures et pour avoir inhalé des fumées.

Au total, 44 sapeurs pompiers en provenance des centres de Bayeux, Balleroy, Courseulles-sur-Mer, Creully, Le Molay-Littry, Trévières, Ouistreham et de Caen-Couvrechef ont été mobilisés sur l'opération.