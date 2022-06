Orne. Canicule : le département placé en vigilance orange

Météo France a placé vendredi 17 juin, en fin d'après-midi, le département de l'Orne en vigilance orange pour canicule, comme 55 autres en France, et 17 en alerte rouge.

Samedi 18 juin, la chaleur va s'accentuer dans l'Orne, avec 37 °C à Echauffour, La Ferté-Macé, Flers, 38 °C à Mortagne-au-Perche, Alençon ou Flers, ou encore 39 °C à Sées, Argentan et Origny-le-Roux. Des valeurs très élevées. Enfin, en soirée, le vent de nord-est se renforcera à l'approche d'un front orageux qui fera baisser sensiblement les températures. Il ne fera plus, dimanche 19 juin, que 19 °C à Flers, La Ferté-Macé et Domfront, 21 °C à Argentan, 24 °C à Alençon et 26 °C dans le Perche ornais.