Normandie. Trains régionaux : réservation obligatoire à partir du 1er juillet

À compter du vendredi 1er juillet, la réservation sera obligatoire pour voyager à bord des trains Krono + et Krono depuis et vers Paris, c'est-à)dire les lignes Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Trouville/Deauville, Paris-Argentan-Granville et Paris-Dieppe. "Cette décision fait suite à une demande forte des voyageurs de pouvoir profiter d'une place assise sur chacun de leurs trajets, procurant davantage de confort et de sérénité au voyage", indiquent la Région Normandie et SNCF voyageurs. De ce fait, le billet Tempo, qui permettait d'emprunter n'importe lequel de ces trains sur le trajet choisi toute la journée sans garantie de place assise, est retiré sur ces trajets.

Une décision qui ne plait pas aux associations d'usagers. "Certes, ce voyageur n'avait pas de garantie de place assise. Mais dans un cas d'urgence ou simplement de dernière minute, un voyageur pouvait espérer arriver à destination", expliquent l'UDUPC, Union des usagers du Paris-Cherbourg et l'ADURN, l'association de défense des usagers du rail normand.

Pour ces dernières, c'est une hausse de tarif déguisée : "Ces billets Tempo, sans réservation attitrée, étaient vendus moins cher que les billets Krono+ avec réservation lorsque l'on s'y prend tardivement. [...] Rappelons que les lignes normandes sont des TER, et non des TGV. Ces lignes TER doivent permettre à toute personne de voyager librement et quand elle le souhaite. Ce ne sera plus le cas dorénavant !"