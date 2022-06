Polémique. L'Opéra de Rouen et l'Orchestre régional de Normandie en grève

C'est un mouvement inédit en Normandie. Ils sont musiciens à Caen et à Rouen et sont en grève mardi 14 juin. Tous font partie de l'Orchestre régional de Normandie basé près de Caen et de l'Opéra de Rouen Normandie, deux grands ensembles qui sillonnent la région. La fusion de ces deux orchestres, envisagée par la collectivité régionale pour la saison 2023-2024, n'est pas du goût de ces artistes. Selon Nicolas Musset, l'un des contrebassistes de l'Opéra de Rouen, cette fusion ne prendrait pas en considération le maillage des scènes en Normandie. "On va nous demander d'avoir des plus gros effectifs, or les salles n'ont pas été construites pour accueillir 60, 70 ou 80 musiciens. Il y en a peut-être quatre ou cinq susceptibles de nous accueillir, c'est tout !", explique le musicien.

C'est surtout en solidarité avec leurs collègues caennais que les musiciens rouennais ont décidé de se mobiliser ce mardi 14 juin. Selon eux, ce rapprochement va mécaniquement engendrer la baisse des représentations, des suppressions de postes et la disparition, à terme, de l'Orchestre régional de Normandie. Jérôme Laborde est joueur de hautbois à l'Opéra de Rouen. "L'idée avec cette fusion, c'est de rapatrier les postes de Caen, au gré des départs à la retraite, vers Rouen et, à terme, d'assécher l'Orchestre régional de Normandie [Caen]", craint le hautboïste. "Un orchestre qui disparaît à Caen, c'est un appauvrissement conséquent en termes de concert", poursuit-il. Des postes de musiciens à Rouen pourraient être aussi menacés. "À Rouen, nous travaillons à 40 permanents, plus un pôle d'une quinzaine de musiciens réguliers. L'idée serait de remplacer ces musiciens par ceux de l'Orchestre régional de Normandie."

Selon les musiciens grévistes, les discussions restent stériles avec la Région, qui n'a pas encore répondu à nos sollicitations. Caennais et Rouennais se donnent rendez-vous mardi 14 juin à 19 heures, sur le parvis du Théâtre des Arts de Rouen pour faire entre leur voix.