Rouen. Lounès Hamraoui, la boxe dans le sang

Plongé dans la boxe anglaise depuis ses 8 ans, Lounès Hamraoui est devenu, lundi 30 mai en Arménie, vice-champion d'Europe de boxe olympique, catégorie poids super-légers (-63,5 kg), à l'âge de 23 ans.

Face au boxeur arménien Hovhannes Bachkov, médaille de bronze au Jeux Olympiques de Tokyo, le jeune Rouennais n'a pas démérité et obtient une première reconnaissance au niveau européen.

Ce sport passion lui prend beaucoup de temps, mais le jeune boxeur en est conscient et sait garder les pieds sur terre : "C'est un choix, ça demande beaucoup de travail quand on veut réussir et quand on se fixe des objectifs, il faut les accepter. Mais j'accorde du temps à ma famille et mes amis dès que je le peux."

Lounès n'en serait certainement pas arrivé là sans un soutien infaillible de son entourage : "C'est une histoire de famille, c'est mon père qui me coache actuellement. Ma grande sœur et mes grands frères aussi en font." Son père, Salem Hamraoui, est le créateur du club le Noble Art, le club de boxe de Rouen où Lounès s'entraîne.

La vista et la grinta

"Je ne me jette pas de fleurs, mais j'ai une boxe technique et assez variée, j'ai le coup d'œil et je suis assez rapide", explique avec humilité le jeune vice-champion.

La "vista", c'est un surnom que tout le monde lui donne, "c'est la technique, être complet", et la "grinta", "ça vient de mon père, mais tout le monde l'utilise aussi, c'est la rage. Je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais et qui est prêt à aller jusqu'au bout". Lounès vit la boxe et, comme tous les sportifs, admire les grands de ce sport : "Comme tout le monde, j'aime bien le boxeur mexicain Canelo Álvarez [champion du monde poids super-moyen] pour sa grinta et sa vivacité, et l'américain Floyd Mayweather Jr. [champion du monde poids super-légers] pour son style. Mais je ne suis pas quelqu'un qui s'inspire des autres boxeurs, j'ai mon propre style." Et si on parle de boxeurs français et encore plus de boxeurs normands, "bien sûr qu'Alexis Vastine est un exemple avec sa très très bonne carrière. Il n'y a rien à dire sur son parcours, sa boxe a apporté beaucoup à nos jeunes".

Objectif 2024

Toujours très terre à terre, le jeune boxeur a de l'ambition, mais sait bien qu'il lui reste du chemin pour atteindre son but. Il prend les épreuves dans l'ordre où elles viennent. "En 2023, je participe aux Jeux européens en Pologne et les championnats du monde en Ouzbékistan qui me permettront de me qualifier pour les JO de Paris 2024."

Sa ligne de mire est bien fixée, le jeune Rouennais ne mâche pas ses mots et n'est pas du même avis que Pierre de Coubertin quand il s'agit de participer à une compétition de cette envergure : "Mon objectif, c'est les JO de Paris et la médaille. Je n'y vais pas seulement pour participer, mais surtout pour ramener une médaille, et la plus belle des médailles."

Ensuite, pour le plus long terme, Lounès pense à une carrière professionnelle, que ce soit en tant que boxeur ou bien en tant que coach. Mais ce futur semble bien loin pour lui : "Je suis tellement consacré à ma quête olympique pour le moment que je ne pense pas trop à l'avenir. L'échéance, c'est Paris 2024 pour l'instant. Je fais petit à petit, je n'ai pas envie de me projeter trop loin pour garder l'esprit clair."

Alors souhaitons-lui toute la vista et toute la grinta pour atteindre son objectif de médaille olympique.