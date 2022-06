Le Havre. Docks Vauban, Espace Coty, lycées… Le parcours du Vélotour 2022

Le Vélotour permet aux amateurs de la petite reine de pédaler dans des lieux insolites ou fermés habituellement au public. Au Havre, la prochaine édition a lieu dimanche 26 juin, au départ et à l'arrivée de l'esplanade Nelson Mandela.

Les cyclistes seront amenés, durant le parcours principal de 14 km, à traverser deux centres commerciaux, les Docks Vauban et l'Espace Coty (et son parking), mais aussi deux lycées (Océane, Siegfried), l'hôtel de ville, l'école supérieure d'art et design, le Carré des Docks ou encore le conservatoire maritime, où sont entretenus des bateaux patrimoniaux. Une boucle optionnelle d'1,5 km fera passer les cyclistes par deux clubs de voile, le SNPH et la SRH. Un point de ravitaillement sera implanté à l'université du Havre.

Pratique. Vélotour au Havre, dimanche 26 juin. Le créneau de départ entre 10 et 11 heures est complet, mais il reste des places pour 8 heures, 9 heures et 11 heures. Tarif : de 5 à 15 € par personne selon l'âge et les créneaux restants.