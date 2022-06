[Replay] Législatives 2022. Revivez le débat de l'avant-premier tour dans le Calvados

Dans dix jours a lieu le premier tour des élections législatives. Dimanche 12 juin, les électeurs du Calvados vont devoir voter parmi 61 candidats dans les six circonscriptions du département, qui compose plus de 690 000 habitants. À cette occasion, Tendance Ouest organisait un débat en direct dans les studios de Caen ce mercredi 1er juin, de 12 heures à 13 heures, en présence de quatre candidats, dans le respect de l'équité politique et géographique.

Étaient présents, Camille Brou pour la Normandie conquérante sur la deuxième circonscription du département (Caen Est), Emma Fourreau, représentante de Nupes sur la première circonscription (Caen Ouest), Philippe Mesguich sous l'étiquette Reconquête ! pour la cinquième circonscription (Bessin) et Jean-Philippe Roy, représentant du Rassemblement national pour la sixième circonscription (Vire-Evrecy).

Trois grands thèmes ont été abordés pendant ce débat d'une heure : le pouvoir d'achat, le transport et la mobilité et enfin la santé des Calvadosiens.

Réécoutez le replay :

Le replay du débat du 1er juin sur le Calvados Impossible de lire le son.

