Seine-Maritime. Législatives 2022 : les enjeux dans l'agglomération de Rouen

Quatre circonscriptions sont entièrement ou en partie sur le territoire de l'agglomération de Rouen. Trois d'entre elles, la 1re, la 2e et la 4e, sont détenues par des députés LREM. Nouvellement élus en 2017, ils faisaient office de challengers. Candidats à leur propre succession, ils sont désormais les élus à battre.

Quelle chance pour la majorité ?

Damien Adam dans la 1re, Annie Vidal dans la 2e, Sira Sylla dans la 4e. Tous trois ont découvert l'Assemblée nationale dans le sillage de l'élection d'un nouveau Président. Désormais installés, ils sont à nouveau candidats et pourraient bénéficier de la prime au sortant. "Le calendrier électoral est fait pour donner une majorité au Président, même si cela sera moins facile d'avoir autant de députés que la dernière fois", estime Jean-Numa Ducange, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Rouen Normandie, spécialiste de l'histoire des gauches. "Pour ceux qui sont sortants avec l'étiquette Majorité présidentielle, il y a une forme de légitimisme assez forte", estime le spécialiste. Les divisions dans ces circonscriptions très ancrées à gauche pourraient bien, par ailleurs, faire le jeu de la majorité. En revanche, dans la troisième circonscription du député sortant Hubert Wulfranc (Parti communiste français), Letycia Ossibi aura fort à faire pour faire entendre la voix de la majorité.

Un accord contesté à gauche

C'est la particularité seinomarine de l'agglomération de Rouen. L'accord convenu dans le cadre de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) n'a pas été du goût de tous. Malgré les investitures au niveau national, le Parti socialiste, avec le soutien de la fédération seinomarine, a maintenu des candidats dissidents dans trois circonscriptions : Christine de Cintré dans la 1re, Kader Chekhemani dans la 3e et Djoudé Merabet, le maire d'Elbeuf, dans la 4e. "L'accord Nupes a été fait dans la panique et le sauve-qui-peut, estime Jean-Numa Ducange, avec l'objectif pour les partis de gauche de sauver un maximum de sortants." C'est pourquoi Hubert Wulfranc a été choisi par la Nupes dans la troisième circonscription. "Pour les socialistes, la pilule est difficile à avaler parce qu'ils ont l'agglomération de Rouen et une série de communes environnantes mais se retrouvent sans rien pour les législatives." Les scores de ces élections, entre les candidats PS dissidents qui jouent la carte de l'implantation face à des militants de La France insoumise moins présents historiquement, pourraient reconfigurer la gauche locale, selon l'universitaire.

Le Rassemblement national peut-il

remporter une circonscription ?

En théorie, c'est toujours possible. "Mais le RN a tout à perdre de l'abstention et du légitimisme en faveur du Président", estime Jean-Numa Ducange. Le Rassemblement national ne dispose que de peu, voire pas, de réserve de voix pour le second tour. Les triangulaires peuvent leur être favorables, mais la forte abstention estimée ne favorise pas ces deuxièmes tours à trois, puisqu'il faut 12,5 % des inscrits pour se maintenir. Le Rassemblement national pourrait en revanche faire des bons scores dans un certain nombre de communes, dans la lignée de la présidentielle. Il faudra suivre notamment le résultat du chef de file du parti en Normandie, Guillaume Pennelle, qui s'est lancé dans la circonscription qui lui est la plus favorable, la quatrième.

