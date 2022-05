Caen. Treize mois de travaux prévus sur le boulevard périphérique ouest

Des travaux d'aménagement de l'échangeur des Pépinières, situé sur la RN 814 du boulevard périphérique ouest de Caen et la RD 220, débutent lundi 30 mai. Ce chantier vise à créer quatre bretelles, une entrée et une sortie sur chaque sens de circulation de la RN 814, et deux giratoires de raccordement avec la départementale 220. L'ensemble des travaux devrait durer 13 mois et certaines restrictions de circulation devront être prises. Elles seront indiquées au fur et à mesure de l'avancée du chantier.

Ces aménagements coûtent au total 9,6 millions d'euros. Un budget porté par l'État (4 millions d'euros), la communauté urbaine de Caen la Mer (3,6 millions d'euros) et le Conseil départemental du Calvados (2 millions d'euros).