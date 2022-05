Chausey. Une personne prise au piège par la marée montante

Si vous passez ce week-end de l'Ascension sur le littoral et que vous comptez mener une excursion à la recherche de coquillages, soyez prudent. La Préfecture maritime de la Manche vous invite à consulter les horaires de marée avant toute sortie. Une personne s'est laissée surprendre jeudi 26 mai, en début d'après-midi. Elle a été isolée par la marée montante sur un rocher dans le secteur de Chausey, et elle ne savait pas exactement où elle se trouvait. Les secours ont été alertés et ont engagé un canot semi-rigide de la station SNSM de Chausey, qui l'a déposée sur la terre ferme après repérage par l'avion Falcon 50 de la Marine nationale.

Composez le 196 pour contacter les secours, en mer, ou le canal 16 de la VHF.