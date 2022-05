Coutances. Ambiance tendance et festive au Brazero

Après avoir été à la tête du restaurant La Vigie à Saint-Martin-de-Bréhal pendant 12 ans, Lydia et Frédéric Illand viennent de reprendre l'ancien bar restaurant L'inattendu, à Coutances. Dans une déco tendance et moderne, le nouveau nommé Le Brazero propose 50 places assises et dispose d'une terrasse de 15 places. Le lieu a ouvert le jour du lancement du festival coutançais Jazz sous les pommiers et propose pendant la durée du festival des concerts jazz, blues, soul et funk.

À terme, d'autres soirées-concerts et à thème sont envisagées par les propriétaires.

Le Brazero, rue du Lycée, est ouvert du lundi au samedi, avec nocturnes les vendredis et samedis jusqu'à 1 heure.

Téléphone : 02 33 45 12 78.