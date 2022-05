Insolite. Millénaire de Caen : des aurores boréales dans le ciel

D'ici trois ans, la ville de Caen fêtera son millénaire. À 1 000 jours de cet événement iconique, l'équipe de la Ville propose de vivre un moment unique au château, entre féerie et culture.

Au programme, trois soirées exceptionnelles sont prévues jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai.

Une œuvre immersive et musicale

Comme une mise en bouche de ce qui s'annonce en 2025, la Ville de Caen tease le millénaire avec une œuvre saisissante, celle de l'artiste suisse Dan Acher. Grâce à une technique imparable et pointilleuse, il reproduit dans les villes du monde entier la féerie des aurores boréales, pour "inspirer des émotions partagées au centre d'une ville en créant quelque chose de magique, quelque chose qui ne devrait pas naturellement être là". Chaque soir à 21 h 30, dans le parc du château de Caen, place au spectacle nommé "Borealis".

Le Musée des Beaux-Arts de nuit

Durant trois jours, les musées des Beaux-Arts et de Normandie seront gratuits, jusqu'au début de la nuit. Jeudi 26, de 15 heures à 21 h 30, et vendredi 27 et samedi 28 mai, de 17 h 30 à 21 h 30. Au Musée des Beaux-Arts, c'est Gérard Traquandi qui investit les lieux. L'artiste explore la pratique picturale sans cesser d'interroger une pluralité de techniques et de supports, depuis la photographie, la gravure et le dessin, jusqu'à la céramique. Inspiré par ses plongées dans la nature sauvage au cours de longues marches, Gérard Traquandi capte des phénomènes, mémorise des sensations.

Action ! en exposition nocturne

Du côté du Musée de Normandie, place à l'exposition Action ! qui retrace et met en avant le patrimoine normand au cinéma. La Normandie se révèle être, depuis plus d'un siècle, une terre fertile pour les tournages de longs-métrages de fiction. Près de 700 films, français et étrangers, ont laissé une empreinte sur le territoire régional. Cette exposition révèle la diversité et la richesse du patrimoine tel qu'il apparaît au cinéma. Au programme, le public retrouvera des extraits de films, des documents d'archives, des affiches, des maquettes de décor ou encore des photographies de tournage.

Les 1 000 ans de Caen se préparent !

La ville de Caen célébrera en 2025 son millième anniversaire. Si cette date ne correspond pas à sa création, elle fait plutôt référence à la première trace écrite connue. L'événement de ce week-end correspond, d'une certaine manière, au lancement des festivités, puisque de 2022 à 2025, l'équipe organisatrice se prépare, teste, s'essaye.

Pratique. Borealis, œuvre immersive et musicale, dans le parc du château de Caen, jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai à partir de 21 h 30. Expositions nocturnes jusqu'à 21 h 30 aux musées de Normandie et des Beaux-Arts. Événement gratuit. Plus d'informations au 02 31 30 41 00.