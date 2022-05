Législatives 2022 - Seine-Maritime. Qui sont les candidats de la sixième circonscription ?

La sixième circonscription de Seine-Maritime est l'une des plus étendues du département. Avec Dieppe comme ville principale, elle s'étend de la côte jusque dans la ruralité du pays de Bray, avec les cantons d'Aumale, de Neufchâtel-en-Bray et de Forges-les-Eaux. Selon l'Insee, en 2018, la moitié de la population de la circonscription a plus de 46 ans, ce qui est supérieur au niveau national. Les infrastructures de transport sont peu nombreuses et font partie des enjeux. 81,9 % des résidents de la circonscription utilisent une voiture pour se rendre à leur travail. Toujours selon l'Insee, en 2019, 14,9 % de la population de la sixième circonscription a un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, ce qui est très légèrement supérieur au niveau national. 109 737 personnes sont inscrites sur les listes électorales dans cette circonscription.

En 2017, c'est l'ancien maire communiste de Dieppe, Sébastien Jumel, qui a été élu député avec 52,27 % des suffrages au second tour. Cette année, sept candidats se sont déclarés pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

Les candidats déclarés

• Sébastien Jumel, Parti communiste français, candidat investi par la Nupes. Il est le député sortant, ancien maire de Dieppe et dernièrement tête de liste aux élections régionales en Normandie pour une union des communistes et de La France insoumise.

• Lisa Broutté, Ensemble, chargée d'études pour le groupe Modem à l'Assemblée nationale. Elle a été investie par le mouvement Ensemble qui regroupe les différentes composantes de la majorité.

• Robin Devogealère, Normandie Conquérante, médiateur national d'Enedis. Il a été choisi pour porter les couleurs de l'union de la droite et du centre, voulue par Hervé Morin en Normandie.

• Patrice Martin, Rassemblement national, est exploitant agricole et éleveur laitier dans le pays de Bray.

• Claire Coppin, Reconquête !, professeure de SVT. Elle s'est engagée en politique dans le parti VIA de Jean-Frédéric Poisson qui s'est ensuite allié avec Éric Zemmour.

• Michelle Petiteville, Lutte ouvrière, est agent hospitalier à la retraite.

• Nathalie Spriet, Partie animalist, journaliste à la retraite. Elle a rejoint le parti de défense de la cause animale en 2019.

