Orne. Pierrick Bigot : l'art contemporain accessible pour tous

Pierrick Bigot est né en 1961, à Mayenne, mais il a passé la plus grande partie de sa vie en Normandie : collège à Alençon, bac à Caen, avec l'ambition d'intégrer une école de cinéma. Il tente le concours à l'école parisienne Louis Lumière, termine dans les quarante premiers, mais seuls vingt sont pris. Pierrick Bigot a déjà un intérêt pour la peinture, il veut rester dans le domaine culturel. Il revient dans l'Orne vers 1985, à l'époque de l'Office départemental de la culture (ODC) et d'Orne-Animation.

Premières expositions

Il est embauché comme animateur culturel pour mettre en place des fêtes populaires ou paysannes. "Je me souviens, il y avait la Maison de Bagnoles et de l'Orne, à Paris, j'y ai mis en place ma première expo avec le peintre Évrard." C'est à ce moment-là qu'est né le Fonds départemental d'art contemporain (Fdac) de l'Orne. C'est aussi le moment de la rencontre avec le peintre Roger Eskenazi, conseiller technique pour Jeunesse et Sports à Caen. "C'était un artiste qui s'entendait très mal avec sa hiérarchie, il a été détaché dans l'Orne. J'ai le souvenir d'avoir visité le Musée du Vatican avec lui, il m'a tout expliqué." Pierrick Bigot se souvient : "J'allais le jeudi dans son atelier à Malakoff, il y avait le rituel du poulet-frites, un café, et on parlait de peinture, je lui dois tout." Dans l'Orne, Pierrick Bigot se souvient de sa première grande exposition organisée par l'ODC, au Mêle-sur-Sarthe, "avec une œuvre de l'Ornais Jean Hélion, qui avait exposé à Beaubourg, à New-York. C'est le premier grand artiste que j'ai rencontré, c'est alors que les expos d'art contemporain ont débuté dans l'Orne".

Rendre les jeunes curieux à l'art

Aujourd'hui, le Fdac comprend six cents œuvres de cent vingt artistes et une trentaine d'expositions sont organisées chaque année dans le département. "Un travail de fond a été mis en place avec les médiathèques et centres culturels de l'Orne pour rendre les jeunes curieux à l'art, à Briouze, à Athis, à la Corne d'Or à Randonnai, à '2 Angles' à Flers, aux 'Bains-douches' à Alençon." Alors que beaucoup de gens imaginent encore que cela n'est pas fait pour eux, la volonté de Pierrick Bigot est de démystifier l'art contemporain. "Il faut rencontrer les artistes, des gens faits comme vous et moi, c'est beaucoup plus simple après pour comprendre leurs œuvres." Alors que les expos dans l'Orne attirent de plus en plus de monde, Pierrick Bigot voit l'âge de la retraite arriver. Il s'y verrait bien devenir agent artistique, pour "monter des coups avec des artistes". Plusieurs l'ont sollicité.