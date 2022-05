Cherbourg-en-Cotentin. Philippe Etchebest bientôt en concert à L'Agora

Les Français sont plus habitués à le voir revêtir le costume de chef cuisinier que de jouer de la batterie dans un groupe de rock. Et pourtant, Philippe Etchebest sera en concert à Equeurdreville le samedi 28 mai, à 21 h, à L'Agora, et il reste encore des places. Il jouera des morceaux rock des années 1970 à nos jours, avec son groupe "Chef & the Gang". Celui qui participe entre autres à l'émission Top Chef a invité les spectateurs, dans une récente vidéo publiée sur les réseaux sociaux, à participer à cet événement caritatif, organisé par l'association Vos projets sur scène : "On va tout défoncer, et on vous attend nombreux !" Une partie des bénéfices sera reversée à l'association des Pompiers Solidaires. Ouverture des portes dès 19 heures.