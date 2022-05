Attentat de Karachi. Sandrine Leclerc, fille d'une victime : "20 ans pour nous, c'est juste beaucoup trop long"

Voilà 20 ans que 11 salariés des chantiers navals DCN de Cherbourg (aujourd'hui Naval Group), ont péri dans les attentats de Karachi, au Pakistan, faisant aussi 12 blessés. Depuis, l'affaire n'est pas résolue… Deux procès ont eu lieu, comme celui, très attendu dans le volet financier, en mars 2021 de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur, finalement relaxé. Il était accusé d'avoir été derrière un système de rétrocommissions illégales sur d'importants contrats d'armement avec l'Arabie saoudite et le Pakistan, destiné à renflouer ses comptes de campagne en 1995.

Sandrine Leclerc se remémore les débuts de cette affaire Impossible de lire le son.

Dernièrement, le 22 avril, les survivants et les proches des victimes ont été reçus par trois juges chargés de l'enquête concernant le volet sécurité, qui reste encore à traiter, avec celui du terrorisme. Sandrine Leclerc y était. Elle a perdu son père dans l'attentat de Karachi et est porte-parole de six familles de victimes. 20 ans après, leurs questions restent sans réponse : "le temps judiciaire, ce n'est pas le temps des victimes. 20 ans pour nous, c'est juste beaucoup trop long". Malgré tout, elle garde espoir de connaître un jour la vérité. "Est-ce que le dispositif de sécurité qui était en place à Karachi au moment de l'attentat était adapté ? Quelle personne morale et/ou physique serait pénalement responsable de ces manquements au dispositif de sécurité ?" se demande-t-elle. Sandrine Leclerc qui habite Perpignan vient à Cherbourg ce dimanche 8 mai lors de la cérémonie en mémoire des victimes de l'attentat de Karachi. Cet hommage sera rendu à 14h30 au monument, situé au bout de l'allée du Président Menut, devant la Cité de la Mer. L'ancien maire de Cherbourg-Octeville Bernard Cazeneuve, qui serait resté en contact avec les familles de victimes, est attendu sur place.