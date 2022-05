Bonne table à Caen. Pizza Amalfi, leur "madeleine de Proust"

Cette semaine, c'est une envie d'Italie qui nous a pris. Nous sommes donc allées rue Saint-Jean à Caen pour y trouver le restaurant Pizza Amalfi. Entre deux commerces, nous avons déniché un restaurant italien charmant aux allures romantiques, fait de bois et tapissé d'images d'Italie. Nous sommes plongées dans un autre temps pour un instant, imaginant, dissimulés dans un coin de la salle, des hommes chapeautés occupés à fumer et jouer aux cartes comme dans un film italien des années trente.

Un air de famille

L'ambiance évoque une réunion familiale, où les clients sont des habitués. "Quatre générations se succèdent au restaurant", assure Mireille Goria, qui a repris l'affaire il y a huit ans avec son mari. "Celui-ci, on le connaît bien, on connaît toute sa famille", confie-t-elle en pointant un homme installé en terrasse. Mireille Goria, le sourire aux lèvres, raconte que son mari et elle ont découvert le restaurant quand ils étaient étudiants. "C'est un lieu qui reste dans l'esprit, comme une madeleine de Proust." Tout en ajoutant sa touche, le couple a souhaité conserver l'esprit de ce restaurant vieux de quarante ans. Je me suis laissée charmer par la pizza Milos à 17,50 €, une calzone revisitée avec de l'aubergine et de la mortadelle. La pizza, cuite au four à feu de bois, est faite d'une pâte épaisse autour et fine au centre et d'un savoureux jambon. Le plaisir des papilles s'intensifie au cœur de la calzone, où se trouve un jaune d'œuf fondant.

La pizza Milos, une calzone revisitée.

Le plat était si copieux que j'ai fait l'impasse sur le dessert. Mes comparses ont choisi de finir sur un tiramisu au spéculoos très léger, à 5,70 €. Nous aurions aussi pu tenter le gratin d'aubergines à la parmesane, les profiteroles maison ou la Saltimbocca, une escalope de veau avec une crème à la sauge et au jambon de parme. Ce sera pour une prochaine fois, nous n'y manquerons pas.

Pratique. Pizza Amalfi, 201 rue Saint-Jean. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Tél. 02 31 85 33 34.