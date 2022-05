Calvados. Des dépistages de la grippe en pharmacie

Il y a la Covid-19, mais aussi la grippe qui circulent. Un cas rare à cette période de l'année. Selon un bilan effectué vendredi 29 avril par Santé publique France, 450 consultations pour syndrome grippal ont été recensées chez SOS Médecins en Normandie. Selon des estimations, le taux d'incidence avoisine les 35 cas pour 100 000 habitants. "On a passé le pic épidémique il y a deux semaines", indique Stéphane Erouart, médecin de Santé publique France. Dans certaines pharmacies, il est possible de réaliser un dépistage de la grippe. C'est le cas par exemple à la pharmacie Vallognes, à Mondeville. Sous la forme d'un test nasopharyngé, de la même manière que pour la Covid-19, "par le biais d'un seul prélèvement", précise Fabienne Vallognes, pharmacienne.

Dix cas positifs par semaine

Fabienne Vallognes, pharmacienne

"Ça offre un plus. On est parfois frustré car on ne sait pas si c'est la grippe ou la Covid-19, car les symptômes sont quasiment identiques." Sur une vingtaine de tests par jour, la pharmacienne compte cinq personnes positives à la Covid-19 et une personne positive à la grippe.

"C'est une moyenne de dix cas positifs à la grippe" par semaine.