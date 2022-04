Orne. Frelons asiatiques : comment s'en débarrasser ?

Comme chaque année, le mois de mai est synonyme du retour du frelon asiatique. À partir du mercredi 4 mai et jusqu'au 30 novembre, les services du Département de l'Orne et plusieurs communes proposent une aide financière pour la destruction des nids signalés sur le territoire. Rencontre avec Maxime Letissier, coordinateur du plan de lutte au Groupement de défense sanitaire de l'Orne (GDS).

Quel est le premier geste à adopter lorsque l'on tombe sur un nid de frelons asiatiques ?

Le plus simple est de se connecter au site internet dédié dans le département ou d'appeler le 02 33 80 38 22 pour déclarer la présence d'un nid. Depuis 2019, le Département finance à 33 % l'intervention d'une entreprise spécialisée. Aujourd'hui, plus de 70 % des communes de l'Orne ont signé une convention avec le GDS pour apporter une aide supplémentaire aux 33 % [N.D.L.R. Par exemple, la Ville d'Alençon prend en charge 67 % de la facture].

Dans l'Orne, 434 nids ont été détruits en 2021 dans le cadre du plan de lutte départemental. - Groupement de défense sanitaire de l'Orne

Pourquoi est-il déconseillé de détruire un nid tout seul ?

Quand on voit un frelon asiatique dès le début du mois de mai, même s'il fait la taille d'une balle de tennis, il est important de faire appel au plan de lutte. Détruire le nid ne sert à rien si le frelon n'a pas été tué. Si vous le faites sans détruire la fondatrice, elle va revenir pour en reconstruire un nouveau dans un lieu plus discret. Cela peut-être dans un garage, une cabane ou autre chose [les frelons commencent à construire leur nid dans les arbres en juillet et août]. Si l'on ne voit pas ce nouveau nid, il pourrait se développer dans les mois à venir.

Quel est le danger d'une piqûre de frelon ?

Tout dépend de la personne. Certaines vont juste avoir une petite réaction locale quand d'autres peuvent faire un choc anaphylactique, autrement dit une réaction allergique exacerbée entraînant dans la plupart des cas des graves conséquences et pouvant engager le pronostic vital. Il faut être rassurant tout de même, le venin d'un frelon asiatique n'est pas plus dangereux que celui d'une guêpe ou d'une abeille. Le danger est que ce sont des nids particulièrement proches des habitants et que les frelons ont tendance à les défendre davantage par la piqûre en groupe.

Pratique. Pour déclarer un nid de frelons auprès du GDS de l'Orne, rendez-vous sur www.frelonasiatique61.fr.