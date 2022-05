Fécamp. L'incroyable histoire de Cyril : "Ma descente aux enfers avec la Covid"

Il est taillé dans le roc, une carrure d'athlète. On l'imagine solide, pas du genre fragile. C'est pourtant désormais tout le contraire. Posé à deux pas de sa maison de Fécamp, il raconte ses galères : Cyril Hebert, quarante ans, revient de nulle part. Il montre des marques à son cou. C'est le signe visible d'une tumeur qui s'est déclenchée il y a quelques mois.

Dans quelques jours, à la mi-mai, Cyril, agent hospitalier depuis dix-huit ans à l'hôpital Jacques Monod du Havre, où il est en charge de la sécurité, ira en consultation au CHU Charles Nicolle de Rouen. Il a rendez-vous pour une biopsie. "Je saurai si tout cela est bénin ou pas."

"J'ai de très gros doutes sur

le Moderna. Je ne le voulais pas

mais je n'ai pas eu le choix…"

S'il en parle aujourd'hui, c'est pour témoigner et parce qu'il s'interroge sur l'origine de son mal : depuis qu'il a contracté à deux reprises la Covid et qu'il a été vacciné du Moderna, son état de santé n'a cessé d'empirer. Cela a été de mal en pis : une vraie descente aux enfers. "Je m'interroge, j'ai des gros doutes sur cette vaccination dont je ne voulais pourtant pas. On m'y a obligé et je n'ai pas eu le choix, pour pouvoir conserver mon travail à l'hôpital. Autant ma première injection, effectuée en 2020 avec le vaccin Pfizer, est passée comme une lettre à la Poste, autant j'ai très mal vécu ce rappel avec le Moderna."

Cyril dit au passage qu'il n'est pas le seul, à l'hôpital du Havre, à avoir été atteint de troubles inquiétants après cette seconde vaccination. "Plusieurs de mes collègues ont connu de grosses fatigues, certains étaient complètement HS."

Lui, c'est bien pire : non seulement, lui est apparue cette tumeur à la gorge après qu'il a été touché par de nombreuses angines à répétition dont il n'arrivait pas à se débarrasser, mais il a été aussi victime dans la foulée d'un pneumothorax bilatéral, touchant la moitié de ses poumons.

Depuis, Cyril a régulièrement recours au Ventoline. "Le moindre effort me fatigue énormément. J'ai du mal à respirer". Il n'avait pas de problèmes de santé avant, pratiquait même du sport à haute dose. "La course, le foot, j'étais un acharné. Aujourd'hui, je ne peux plus rien faire."

Ce n'est pas tout : il y a un mois, Cyril s'est retrouvé embarqué aux urgences de l'hôpital pour des troubles cardiaques incontrôlables. "J'ai failli y passer. Le Samu est arrivé à la maison en vitesse. À cinq minutes près, c'était fini." Y a-t-il une relation de cause à effet entre sa vaccination et ses ennuis de santé ? "Je n'en suis évidemment pas sûr à 100 %, mais c'est étrange tout de même. Ne me parlez plus de ce vaccin-là."

"Une mauvaise période à passer"

La vie de Cyril n'a jamais été un long fleuve tranquille. "On a traversé pas mal d'épreuves à la maison." Son épouse Aurélie, maman de leurs trois enfants, Océane, 14 ans, Enzo, 11 ans, et Inès, 7 ans, et qui travaille dur dans une usine de poissons à Fécamp a, elle, été touchée par le cancer du sein. Elle avait dix-huit ans. Tous deux ont eu beaucoup de mal à fonder une famille. "On a dû passer de nombreux tests génétiques pour savoir si nous allions pouvoir un jour avoir des enfants."

Il y eut aussi, il y a plus d'un an, la mort de la jeune nièce de sa femme. Elle s'est tuée dans un accident de voiture. "C'est un drame pour toute notre famille. Je sais que ma femme en souffre beaucoup, elle ne le montre pas, mais je la connais bien : cela fait dix-huit ans qu'on est ensemble et je sais quand cela ne va pas. La mort de notre nièce a été épouvantable. Vivre tout cela est très compliqué."

En dépit de ce parcours douloureux et tragique, le père de famille va de l'avant. "Je me dis que le meilleur est devant moi et que c'est seulement une mauvaise période à passer. J'ai hâte de me retrouver en juillet. Avec Aurélie et les enfants, on a prévu de partir dans le Sud en mobil-home. Cela va nous faire du bien."

Il en a bien besoin.