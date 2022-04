[Photos] Le Grand-Quevilly. Les sous-traitants d'Orange en colère

"Sous-traitants sous-payés. Stop au suicide collectif", peut-on lire sur le gilet jaune de Leila Costa Pereira. Elle et une petite centaine de techniciens normands du réseau Orange ont manifesté leur colère en bloquant le site d'Orange situé sur la ZAC du Grand-Quevilly mercredi 27 avril.

Les manifestants ont bloqué l'accès au site d'Orange au Grand-Quevilly une grande partie de la matinée ce mercredi 27 avril.

Tous déplorent des conditions de travail dégradées et une lourde perte de chiffre d'affaires à la suite de la mise en place d'un nouveau contrat les liant au géant de la télécommunication.

L'Euroise a une entreprise de construction et de maintenance de réseaux télécoms. Son entreprise n'est pas sous-traitante d'Orange directement, mais sous-traitante d'un sous-traitant du groupe. "Orange signe un contrat avec ses sous-traitants et nous, si on ne signe pas, on ne peut pas travailler." Elle aurait perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaires avec ce nouveau contrat. "Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre de notre travail. Le déploiement de la fibre, ce sont les sous-traitants ; la maintenance du réseau, ce sont les sous-traitants !", insiste la manifestante.

Plus de SAV ou de raccordement à prévoir

Une délégation a été reçue par le directeur du site d'intervention Normandie Centre d'Orange, Alphonse Huber. Après un bref échange cordial, les manifestants n'ont pas eu satisfaction. "Ça avance", lance l'un d'entre eux au groupe, mais aucun accord n'a encore été trouvé.

Équipés de fumigènes et parés de leurs gilets jaunes, les manifestants ont bloqué le site d'orange au Grand-Quevilly.

La rédaction de Tendance Ouest a contacté la direction d'Orange France qui assure, par voie de communiqué, que "Orange reste à l'écoute de l'ensemble de la filière et est mobilisée pour accompagner ces entreprises et le secteur".

Le mouvement de grève a été lancé en Bretagne la semaine dernière et depuis, une partie des sous-traitants de la région sont en grève. Vincent Dujardin, l'un des représentants bretons, est venu de Rennes et il prévient : "On bloque et on ne reprendra pas le travail tant qu'on n'aura pas d'éléments concrets par écrit". Les clients du réseau d'Orange peuvent s'attendre à quelques difficultés, "il n'y aura plus de SAV, de raccordement et de dépannages".

Les manifestants présents ont décidé de continuer leur mouvement de protestation. Ils appellent désormais les autres techniciens et salariés sous-traitants d'Orange en France à stopper leurs activités pour le groupe.

Les manifestants décident de la poursuite du mouvement après l'entretien bref avec la direction d'Orange du Grand-Quevilly.